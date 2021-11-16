Глава военного ведомства Франции напомнила об ответственности за загрязнение космоса

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава министерства вооруженных сил Франции Флоранс Парли отметила, что те, кто производит космический мусор, должны нести ответственность.

"Космос - это общее благо 7,7 млрд человек, живущих на нашей планете", - написала она во вторник в своем Twitter. По ее словам, на те, кто загрязняет космос "несут значительную ответственность за создание мусора, который загрязняет [космос] и ставит под угрозу наших космонавтов и спутники", - отметила она.

Ранее российское военное ведомство сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. Минобороны подчеркнуло, что осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности и напомнило, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере.

В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам, особо отметив, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.