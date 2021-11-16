Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в провокациях

Первые сообщения о новом обострении поступили 13 ноября. Сначала в Баку сообщили о гранате, брошенной в сторону азербайджанского блокпоста близ Шуши. Затем Азербайджан заявил об обстреле со стороны ВС Армении позиций в Кельбаджарском районе на границе, перешедшем под его контроль в 2020 году. Затем уже армянская сторона заявила об открытом по ее позициям огне в направлении Гегаркуникской области, который был "подавлен ответными действиями".

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась: во вторник стороны начали локальные бои на границе. Баку сообщает о двух раненых со своей стороны, Ереван заявляет, что среди армянских военнослужащих есть погибшие. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и развязывании конфликта.

Днем позже вновь из Азербайджана поступило сообщение, что позиции армии республики подверглись интенсивному обстрелу "из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия". При этом ответственность была возложена на "незаконные армянские вооруженные отряды". В Армении перестрелку объяснили попыткой Азербайджана развернуть наступление на границе, которая была пресечена.

В Баку отметили "сосредоточение личного состава и техники ВС Армении" на границе, но со стороны Еревана эти заявления поспешили опровергнуть. При этом армянская сторона уточняла, что азербайджанские силы вошли на территорию Армении, а в их окружении оказались четыре опорных боевых пункта армии республики.

После переговоров, согласно сообщению армянского Совбеза, силы Азербайджана покинули армянскую территорию, но так как ВС Армении оставили свои позиции, действия военнослужащих теперь проверяет генпрокуратура страны. МИД Азербайджана же подчеркнул, что силы республики выполняли служебные обязанности на своей территории, а их перемещение было лишь ответом на концентрацию армянских сил на лачинском направлении и обстрел в Кельбаджарском районе.

Интенсивность нарастает

Во вторник Баку вновь сообщил, что армянские силы обстреливают его позиции сразу в нескольких точках. Атаке, в частности, подверглись пограничные посты, в результате чего были ранены двое военнослужащих. В ответ, как утверждается, была проведена "безотлагательная операция", по итогам которой армянские военные были задержаны и разоружены. Однако обстрелы продолжились с использованием артиллерии.

В ответ Ереван заявил об азербайджанской провокации. Там Баку также обвинили в использовании не только артиллерии, но и бронетехники, которая якобы была потеряна в результате ответных действий армянских военных. Армения сообщила о продолжении локальных боев на границе, в результате которых не менее четырех человек оказались ранены. Кроме того, Ереван сообщает о погибших и о потере еще двух опорных армейских постов. По данным военного ведомства страны, 12 армянских военнослужащих попали в плен.

Активность Еревана

В понедельник премьер Армении Никол Пашинян на заседании Совбеза охарактеризовал действия Азербайджана как вторжение и инициировал в связи с этим отставку главы Минобороны Аршака Карапетяна. На его место был назначен вице-премьер Сурен Папикян, который возглавляет партию Пашиняна "Гражданский договор".

По итогам заседания Совбез Армении призвал обратить внимание на ситуацию Россию, ОДКБ и международное сообщество. С аналогичным заявлением днем позднее выступил и МИД республики.

По заявлению Совбеза Армении, Ереван также направляет Москве обращение с просьбой о защите и оказании военной помощи в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года. Однако, как уточнил посол страны в РФ Вардан Тоганян, в письменной форме запрос еще передан не был.

Тоганян указал, что Россия и Армения ведут консультации насчет ситуации по дипломатическим и военным каналам. Ранее в Ереване сообщали о встрече секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с послом РФ в республике Сергеем Копыркиным. Однако, по сообщениям армянской стороны, предметом беседы стала важность демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, а также ускорение обмена пленными.

Международная реакция

Минская группа ОБСЕ призвала стороны снизить напряженность в регионе и соблюдать принятые на себя год назад обязательства. Обострение стало предметом беседы президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона: Россия, как заверил Путин, будет способствовать стабилизации обстановки.

В Армении, однако, призвали ЕС отказаться от двойных стандартов. Глава МИД страны Арарат Мирзоян в переговорах с главами МИД стран ЕС подчеркнул, что его страна "предпринимает шаги к установлению мира, а Азербайджан продолжает эскалацию". Он отметил, что в Ереване побуждение всех сторон к миру могут воспринять как "безразличие" и призвал отказаться от "двойных стандартов" в оценке ситуации.