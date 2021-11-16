Kyodo: Япония пока не будет принимать свою версию Глобального акта Магнитского

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии в ближайшей перспективе не будет принимать законы, позволяющие вводить санкции против зарубежных стран, структур и отдельных лиц в связи с нарушениями прав человека по образцу американского Глобального акта Магнитского. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщило во вторник агентство Kyodo.

В первую очередь подобное законодательство могло бы позволить выработать меры в отношении Китая в связи с проблемами, связанными с ситуацией в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Однако, японский премьер-министр Фумио Кисида стремится оставить открытыми возможности для дипломатических контактов с КНР. Вместе с тем, в случае необходимости, Токио оставляет за собой право рассмотреть вариант применения санкционной политики в соответствии с имеющимися законами, позволяющими замораживать счета в японских банках и ограничивать въезд в страну тех или иных лиц.

В начале ноября Кисида назначил на пост своего помощника по правам человека бывшего министра обороны Гэна Накатани, который является сторонником санкционных мер в отношении Китая. Он сейчас в качестве сопредседателя возглавляет группу депутатов парламента Японии от правящей Либерально-демократической и оппозиционных партий, которая занимается разработкой законодательства, позволяющего вводить санкции по образцу Глобального акта Магнитского. Тем не менее принять такой закон в нынешних условиях крайне непросто, и, по всей видимости, в ближайшее время Япония на это не пойдет, отмечает агентство Kyodo.

В вопросе прав человека Токио обычно лишь исполняет резолюции Совета Безопасности ООН, однако, не предпринимает каких-либо самостоятельных шагов. Япония - единственная страна в "Группе семи" (в нее входят также Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и ФРГ), которая не имеет подобного законодательства. Во многом поэтому Токио не стал присоединяться к санкциям, которые Соединенные Штаты и члены Евросоюза ввели в отношении Китая в связи с ситуацией в СУАР.

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он предусматривает использование односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В 2016 году в США был принят "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского", предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.