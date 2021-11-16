Алиев возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе

БАКУ, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе между двумя странами. Об этом сообщила во вторник пресс-служба азербайджанского лидера.

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в провокациях

"Президент отметил, что с азербайджанской стороны есть раненые, подчеркнув, что на провокацию Армении был дан адекватный ответ. Глава государства заявил, что вся ответственность за происходящее ложится на военно-политическое руководство Армении", - говорится в сообщении президентской пресс-службы, опубликованном государственным агентством АзерТАдж.

Алиев и Мишель также обсудили перспективы развития сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Обстановка на границе Армении и Азербайджана обострилась 13 ноября, когда Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах. 16 ноября на границе между странами начались локальные бои, с обеих сторон есть раненые. Армения сообщает также о попавших в плен и убитых.