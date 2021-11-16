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Олимпиада-2022 в Пекине

WP: США планируют дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

США планируют дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине - "Вашингтон пост".

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СШАКитайОлимпиада-2022 в Пекине
Пандемия COVID-19
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Служба безопасности страны утверждает, что в ее распоряжении есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников для захвата власти в регионах
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