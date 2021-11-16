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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В ООН призывают Азербайджан и Армению к сдержанности

В организации отметили, что с обеспокоенностью отслеживают "сообщения о последнем насилии"

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций призывает Азербайджан и Армению решать вопросы мирным путем посредством диалога и проявлять сдержанность. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Мы с обеспокоенностью отслеживаем сообщения о последнем насилии. Нам необходимо проверить данные сообщения, - сказал он. - Мы призываем все стороны к сдержанности, действовать в соответствии с трехсторонними заявлениями (России, Азербайджана и Армении - прим. ТАСС) от 9 ноября 2020 года и 11 января этого года, решать все соответствующие озабоченности мирным путем через диалог. Мы хотим избежать возвращения к эскалации".

Как заявил во вторник журналистам постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, Совет Безопасности пока не планирует проводить заседание по ситуации на границе Азербайджана и Армении, но этот вопрос может быть поднят.

В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах, в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги, которые перешли Баку по итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана и где был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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