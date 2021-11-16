Париж призвал Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Франция обеспокоена эскалацией на армяно-азербайджанской границе и призывает стороны соблюдать условия перемирия, подписанного в Москве в ноябре 2020 года. Соответствующее заявление распространило во вторник Министерство иностранных дел Франции.

"Франция выражает глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации в сфере безопасности на нескольких участках границы между Арменией и Азербайджаном и предполагаемым применением тяжелого вооружения, которое привело к многочисленным жертвам, особенно с армянской стороны, - гласит заявление. - Франция призывает стороны соблюдать режим прекращения огня, который они обязались соблюдать в трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года".

Внешнеполитическое ведомство напомнило о заявлении сопредседателей Минской группы от 15 ноября, в котором они призвали к скорейшему снижению напряженности и подчеркнули необходимость продолжения диалога между Арменией и Азербайджаном по всем нерешенным вопросам, связанным с нагорнокарабахским конфликтом.

"Делимитация и демаркация границы должны осуществляться путем переговоров, далеких от каких-либо свершившихся фактов на местах. Напоминаем о своей полной готовности внести свой вклад в этот процесс", - заключает МИД Франции.

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военные атаковали посты азербайджанских военных, ранены двое военнослужащих. Как сообщили в Минобороны Армении, азербайджанские ВС обстреляли армянские позиции на восточной границе, есть погибшие и раненые.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.