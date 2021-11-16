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Израильские дипломаты посетили арестованных за фото резиденции Эрдогана израильтян

Глава МИД Израиля Яир Лапид уже проинформировал родственников Натали и Морди Окнин о состоявшейся встрече

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Израильские дипломаты были допущены во вторник к арестованным на прошлой неделе в Стамбуле за фото резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана гражданам Израиля Натали и Морди Окнин. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, отмечая, что глава МИД Израиля Яир Лапид уже проинформировал родственников супружеской пары о состоявшейся встрече.

В понедельник Лапид написал в Twitter, что Израиль "круглосуточно и на самом высоком уровне занимается освобождением [семейной] пары [израильтян] в Турции". В воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства глава кабмина Нафтали Беннет заявил, что вместе с Лапидом занимается делом задержанной пары. По словам премьера, "речь идет о двух ни в чем не повинных гражданах, которые по ошибке попали в сложную ситуацию".

По данным газеты Yedioth Ahronoth, турецкий суд арестовал израильскую пару Морди и Натали Окнин 12 ноября за то, что они сделали фотографию резиденции Эрдогана со смотровой площадки телекоммуникационной башни в Стамбуле.

Теги
ТурцияИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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