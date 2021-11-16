Макей и Боррель обсудили ситуацию на границе Белоруссии и ЕС

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей по телефону обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию, складывающуюся на белорусской границе и ЕС. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии.

"Макей довел до собеседника информацию по ужесточению миграционного режима в Беларуси. Отдельно акцентировал серьезные усилия белорусской стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что белорусский министр "подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса".