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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Макей и Боррель обсудили ситуацию на границе Белоруссии и ЕС

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей по телефону обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию, складывающуюся на белорусской границе и ЕС. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии.

"Макей довел до собеседника информацию по ужесточению миграционного режима в Беларуси. Отдельно акцентировал серьезные усилия белорусской стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что белорусский министр "подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса".

Теги
БелоруссияБоррель, ЖозепМакей, Владимир ВладимировичСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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