Госдеп призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Вашингтон обеспокоен сообщениями о ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, призывает стороны прекратить боевые действия и возобновить переговоры, в том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил во вторник ТАСС представитель Госдепа.

"Мы видели сегодня тревожные сообщения об активных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры по существу, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, для поиска всеобъемлющих решений всех неурегулированных вопросов, так или иначе связанных с карабахским конфликтом", - сказал он.

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военные атаковали посты азербайджанских военных, ранены двое военнослужащих. Как сообщили в Минобороны Армении, азербайджанские ВС обстреляли армянские позиции на восточной границе, есть погибшие и раненые.

В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах, в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги, которые перешли Баку по итогам заявления от 9 ноября 2020 года президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна и где был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.