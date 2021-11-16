Пашинян в разговоре с Путиным подчеркнул важность стратегического партнерства Армении и РФ

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в состоявшемся во вторник телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул важность армяно-российского стратегического партнерства в свете обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы кабмина.

"В беседе с Владимиром Путиным Никол Пашинян подробно представил последние события на армяно-азербайджанской границе. Пашинян подчеркнул, что действия азербайджанских вооруженных сил являются не чем иным, как агрессией против суверенной территории Армении. В сложившейся ситуации премьер-министр подчеркнул крайнюю важность армяно-российского стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что глава кабмина подтвердил приверженность армянской стороны трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны разговора Путин и Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе, и условились продолжить контакты на этот счет.

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские ВС начали наступление вглубь территории республики. Под угрозой находится государственная трасса, связывающая столицу с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за происходящее на Ереван, обвинив армянские ВС в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.