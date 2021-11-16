Spiegel: офис Меркель после ее выхода на пенсию расширят до девяти человек

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Собственный офис и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель после ее выхода на пенсию увеличится до девяти человек, которые будут финансироваться за счет средств федерального бюджета. Об этом во вторник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на письмо Министерства финансов ФРГ.

"И.о. канцлера Германии после сложения с себя полномочий продолжит выполнение обязанностей в интересах федерального правительства, которые соответствуют ее текущему служебному положению", - отмечается в письме. Вместе с тем указывается, что Меркель будут предоставлены руководитель офиса с окладом в размере €10 412 (около 861,2 тыс. рублей), его заместитель, два секретаря, два референта, офисный работник и два водителя. Их содержание будет осуществляться за счет упразднения должностей в Министерстве обороны ФРГ.

Ежемесячная пенсия и.о. главы правительства Германии после ухода с поста федерального канцлера, вероятно, составит порядка €15 тыс. (около 1,2 млн рублей). Эта сумма обусловлена ее длительной работой в Бундестаге (парламенте ФРГ), пребыванием на посту федерального министра и канцлера. Право на пенсию, порядок ее назначения и расчета регулируются в соответствии с действующим законодательством Германии. Таким образом, за почти 31 год работы в парламенте ФРГ Меркель вправе рассчитывать на максимальные пенсионные выплаты в размере 65% от заработной платы депутатов.

В 1989 году Меркель стала депутатом Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) по итогам первых общегерманских выборов. В 1991-1998 годах она была заместителем председателя ХДС, в 1993-2000 годах - председателем партийной организации в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, в 1998-2000 годах - генеральным секретарем ХДС. В 2000 году стала председателем партии (первая женщина в истории ХДС, занявшая этот пост). В 2002-2005 годах она возглавляла фракцию ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз). 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером ФРГ, в тот же день она была приведена к присяге.

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и заявила о намерении уйти из политики после выборов.