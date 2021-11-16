Польская прокуратура начала расследование по факту нападения мигрантов на границе

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Польши начала расследование по факту нападения на сотрудников полиции во время атаки мигрантов на польско-белорусской границе. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала Polsat главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик.

"Хочу сообщить вам, что районная прокуратура в Сокулке приняла решение о начале расследования по подозрению в активном нападении на сотрудников полиции", - сказал он, подчеркнув, что на месте происшествия проводится осмотр и собираются вещественные доказательства, которые мигранты бросали в полицейских.