{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Польская прокуратура начала расследование по факту нападения мигрантов на границе

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Польши начала расследование по факту нападения на сотрудников полиции во время атаки мигрантов на польско-белорусской границе. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала Polsat главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик.

"Хочу сообщить вам, что районная прокуратура в Сокулке приняла решение о начале расследования по подозрению в активном нападении на сотрудников полиции", - сказал он, подчеркнув, что на месте происшествия проводится осмотр и собираются вещественные доказательства, которые мигранты бросали в полицейских.

Теги
ПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Объединение "Продолжаем перемены" победило на парламентских выборах в Болгарии
По данным ЦИК, за него проголосовали 25,67% избирателей
Читать полностью