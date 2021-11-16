Афросоюз призвал страны континента к тесному сотрудничеству для борьбы с терроризмом

РАБАТ, 16 ноября. /ТАСС/. Комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе призвал страны Африки к тесному сотрудничеству в борьбы с терроризмом и экстремизмом на континенте.

Он провел в Рабате во вторник встречу с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насером Буритой, передает информационное агентство Maghreb Arabe Press (МАП).

"Важно обеспечить тесное сотрудничество между африканскими государствами в целях предотвращения конфликтов и решения новых проблем, связанных, в частности, с такими явлениями, как терроризм и экстремизм", - подчеркнул Адеойе, выступая после беседы с Буритой. Он также отметил "важную роль Марокко в обеспечении эффективного и результативного управления в интересах большей стабильности и безопасности в Африке".

Адеойе встретился в Рабате с марокканским министром-делегатом при главе правительства по вопросам национальной обороны Абдельлатифом Лудийи. Они обсудили ряд вопросов, касающихся мира и безопасности на африканском континенте, а также гуманитарные акции Марокко в интересах нескольких стран - членов Африканского союза (АС). Среди них - участие Королевских вооруженных сил в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН и развертывание военных медицинско-хирургических госпиталей в нескольких африканских странах.

Адеойе и Лудийи подтвердили "общую волю работать над укреплением сотрудничества и партнерства между Марокко и АС". Комиссар приветствовал инициативу короля Марокко по оказанию медицинской помощи ряду африканских стран в период пандемии коронавируса.