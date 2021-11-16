Комендант полиции Польши заявил, что белорусские силовики участвовали в атаке на границе

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик полагает, что офицеры белорусских служб принимали активное участие как в планировании, так и в самой атаке мигрантов на границе с Белоруссией. С таким утверждением он выступил во вторник в эфире телеканала Polsat .

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"Офицеры белорусских служб принимали активное участие как в планировании, так и в самой операции", - считает он. По его мнению, доказательством тому служит вооружение мигрантов шумовыми гранатами и слезоточивым газом.

"Не случайно на границе сначала появляются дети, а потом исчезают. Это подготовленная и хорошо спланированная акция", - полагает Шимчик.

"Глядя на поведение людей, которые бросали камни, я считаю, что они хорошо обучены и имеют опыт в различных столкновениях. На мой взгляд, они прошли подготовку в Белоруссии, но среди самых агрессивных людей были офицеры белорусских служб", - утверждал он, отметив, что многие нападавшие были в масках, что делает их идентификацию невозможной.

Во вторник большая группа мигрантов на погранпереходе "Кузница - Брузги" на протяжении более двух часов бросалась камнями и другими предметами в охраняющих границу польских силовиков. Польская сторона информировала, что мигранты также используют шумовые гранаты и пытаются сломать заграждение. В ответ на эти действия польские службы применили слезоточивый газ и водометы.