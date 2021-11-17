Постпред Армении призвал ООН отреагировать на ситуацию на границе с Азербайджаном

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Армения призывает международное сообщество надлежащим образом отреагировать на ситуацию на границе с Азербайджаном. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель республики при ООН Мгер Маргарян.

"Мы уведомили членов Совета Безопасности [о ситуации], я выразил глубокую озабоченность в ходе открытых дебатов, - сказал постпред. - Мы призвали международное сообщество отреагировать надлежащим образом на эти нарушения международного права, Устава ООН, положений трехстороннего заявления (России, Азербайджана и Армении), которое установило прекращение огня в прошлом году".

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские ВС начали наступление вглубь территории республики. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за происходящее на Ереван, обвинив армянские ВС в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.