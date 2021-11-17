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Байден заявил, что США продолжат отправку кораблей в Южно-Китайское море

Президент США отметил, что Вашингтон намерен оставаться за пределами китайских территориальных вод

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Власти США не намерены отказываться от практики отправки кораблей в Южно-Китайское море. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, его слова привел пресс-пул Белого дома.

Как отметил американский лидер, "морское право определяет, что является территориальными водами". По его словам, США "намерены оставаться за пределами их [китайских] территориальных вод". Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон "не запугать". По словам Байдена, США не намерены менять свой подход таким образом, чтобы "не ходить в Южно-Китайское море".

Говоря о состоявшейся в понедельник вечером по времени Восточного побережья США онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, Байден отметил: "Мы говорили об этом, и споров не было. Речь шла о фактах".

Кроме того, глава администрации США подчеркнул: "Я ясно дал понять, что мы будем соблюдать правила игры. Международное воздушное пространство - это международное воздушное пространство, чтобы они ни говорили".

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин в августе заявлял, что США представляют собой главную угрозу безопасности в Южно-Китайском море и негативно влияют на ситуацию в регионе. Он отметил, что "Соединенные Штаты раздувают проблему из ничего, а также в качестве провокаций самовольно направляют в Южно-Китайское море военные корабли и самолеты, открыто пытаются создать брешь между странами региона".

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
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