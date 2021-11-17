Блинкен призвал Армению и Азербайджан срочно принять меры, чтобы избежать эскалации

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает Армению и Азербайджан незамедлительно принять меры для снижения напряженности и избежания дальнейшей эскалации. Об этом говорится в его заявлении, распространенном во вторник.

"США глубоко озабочены сообщениями об активных боевых действиях сегодня между Арменией и Азербайджаном, - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. - Мы призываем обе стороны незамедлительно предпринять конкретные меры для снижения напряженности и для избежания дальнейшей эскалации. Мы также призываем обе стороны к прямому и конструктивному взаимодействию для решения всех имеющихся вопросов, включая демаркацию границы".

"Как отмечается в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 15 ноября, недавний рост напряженности между Арменией и Азербайджаном подчеркивает необходимость всеобъемлющего решения на долгосрочной основе путем переговоров всех имеющихся проблем, касающихся и являющихся последствиями из нагорнокарабахского конфликта", - добавил Блинкен.

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские ВС начали наступление вглубь территории республики. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за происходящее на Ереван, обвинив армянские ВС в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.