Байден не ответил однозначно на вопрос об отправке делегации США на Олимпиаду в Пекине

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во вторник не дал однозначного ответа на вопрос о том, направит ли вашингтонская администрация делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в феврале следующего года в Пекине.

Соответствующий вопрос был задан американскому лидеру перед его вылетом из аэропорта в штате Нью-Гэмпшир. "Делегация - это я, и я разобрался с этим", - ответил Байден, согласно распространенной Белым домом стенограмме. Администрация США пока не представила каких-либо пояснений в связи с этим. Журналисты пресс-пула Белого дома констатировали, что смысл слов Байдена не был ясен. Они также допустили, что американский лидер мог не расслышать вопрос.

В мае спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае. По ее мнению, лидеры ведущих стран мира должны воздержаться от участия в Играх. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин такие утверждения категорически отвергает. Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота. Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября заявил, что страна пока не приняла решение об участии в зимней Олимпиаде в Китае.

Во вторник обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин в опубликованном на сайте издания материале выступил с утверждением со ссылкой на источники, что вашингтонская администрация планирует объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр.