В США заявили, что Китай наращивает потенциал, позволяющий нанести удар первым

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США (ВС) генерал Джон Хайтен полагает, что Китай наращивает военный потенциал, который в перспективе может позволить Пекину первым нанести удар. С таким утверждением американский военачальник выступил в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир во вторник.

Комментируя недавние испытания гиперзвукового оружия Китаем, Хайтен отметил: "Они запустили ракету большой дальности. Она облетела земной шар, от нее отделился планирующий гиперзвуковой блок, который долетел до Китая и поразил цель в Китае". На вопрос журналиста о том, была ли поражена цель, Хайтен ответил: "Достаточно близко".

Говоря об этих и других разработках китайской стороны в военной сфере, он подчеркнул: "Зачем они развивают весь этот потенциал? Это похоже на оружие первого применения". "Именно так, на мой взгляд, выглядит оружие такого типа", - добавил он.

16 октября британская газета Financial Times сообщила, что в августе Китай с помощью ракеты-носителя запустил планирующий гиперзвуковой летательный аппарат, способный нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг Земли по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 октября, что в августе Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.