В Австралии заявили, что не намерены создавать свою ядерную инфраструктуру в рамках AUKUS

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Австралия не планирует создавать собственную ядерную инфраструктуру в рамках реализации Вашингтоном, Канберрой и Лондоном планов формирования нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности (AUKUS). С таким заверением выступил во вторник на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, посол Австралии в США Артур Синодинос.

"Однако для нас (Австралии) весь смысл заключается в том, чтобы избежать необходимости иметь гражданскую ядерную промышленность. Поскольку, абстрагируясь от всего остального, мы считали, что, если двинемся по этому пути (развертывания такой инфраструктуры), это может исказить представление общественности о том, чем мы занимаемся, вызвать более крупные вопросы относительно политики ядерной энергии. А правительство [Австралии] весьма стремилось к тому, чтобы держать это <...> в пределах определенных "защитных барьеров", - сказал дипломат. Он пообещал, что австралийские власти "в течение 12-18 месяцев" прояснят ряд аспектов подобного рода, связанных со строительством подводных лодок с ядерными силовыми установками в соответствии с соглашениями участников AUKUS.

Корреспондент ТАСС попросил Синодиноса уточнить, целиком ли Австралия намерена полагаться на США и, возможно, Великобританию в плане получения ядерного топлива для таких субмарин и их обслуживания, насколько реалистичны замыслы эксплуатации атомных подводных лодок (АПЛ) без наличия у Австралии своей инфраструктуры, предназначенной для применения такой военной техники. Посол в своем ответе, по сути, признал, что полного понимания дальнейшего развития событий в данной области пока нет. "Следующие 18 месяцев данный процесс [консультаций в трехстороннем формате] покажет, что [именно] нам (Австралии - прим. ТАСС) необходимо сделать со своей стороны [применительно к договоренностям о строительстве АПЛ]", - заявил дипломат. "Тем не менее весь смысл выбора [Канберрой] этой конкретной технологии заключается в том, что, когда реакторы находятся на месте, они там и будут оставаться", - указал он. "<...> По причинам, о которых я упомянул, мы очень хотим, чтобы [у общественности] не возникала идея, будто речь идет о предвестнике разработки [в Австралии] гражданской ядерной индустрии", - подчеркнул Синодинос.

Кроме того, он подтвердил, что Австралия будет использовать на своих АПЛ топливо из высокообогащенного, а не низкообогащенного урана. "Подводные лодки будут использовать высокообогащенный уран. И мы сейчас только вырабатываем договоренности о том, что это будет означать на практике", - сказал дипломат. Согласно изложенной им информации, данное решение является окончательным. На просьбу сообщить, может ли Австралия в перспективе все же его изменить, чтобы перейти на низкообогащенный уран, посол ответил: "Нет, насколько мне известно, нет".

Новое партнерство

О формировании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. Соглашения предусматривают, в частности, планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок по технологиям США, а также переоснащения вооруженных сил страны американскими крылатыми ракетами. В настоящее время АПЛ не стоят на вооружении Австралии.

Ввиду заключения нового пакта Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку субмарин на сумму свыше 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и подвергла резкой критике действия вашингтонской администрации. Франция отзывала в связи с кризисом на консультации в Париж своего посла в Соединенных Штатах.

Президент России Владимир Путин заявил в середине октября в интервью американскому телеканалу CNBS, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность.

Резко негативную реакцию оглашение планов создания нового альянса вызвало у Китая. Глава МИД КНР Ван И в конце сентября выразил мнение, что эти трехсторонние договоренности представляют скрытую угрозу мировой стабильности.

Ряд вопросов насчет соответствия планов строительства Австралией в рамках AUKUS атомного подводного флота международным режимам нераспространения поставили и неправительственные специалисты в США.