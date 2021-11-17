Полиция Казахстана расследует дело о незаконном лишении свободы гражданина России

НУР-СУЛТАН, 17 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование о незаконном лишении свободы гражданина России, который утверждает, что в течение 20 лет находился в трудовом рабстве в Карагандинской области. Об этом в среду сообщили в областном департаменте полиции.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции Карагандинской области выявили видео, где мужчина сообщил о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок в Карагандинской области. По данному факту начато досудебное расследование по статье 126 Уголовного кодекса "Незаконное лишение свободы", - говорится в сообщении.

Полицейские разыскали в Шетском районе области 44-летнего мужчину, гражданина России. На видео он называет себя Алексеем Котовым, уроженцем Ярославской области РФ, и просит родственников помочь ему выбраться из трудового рабства. Мужчина также называет место зимовки, где сейчас находится, и имя ее владельца.

"Он пояснил, что на протяжении 20 лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", - сообщил замначальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.