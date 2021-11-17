Киссинджер: саммит США - КНР дал хороший старт выравниванию двусторонних отношений

СИНГАПУР, 17 ноября. /ТАСС/. Виртуальный саммит США и Китая дал хороший старт, чтобы выровнять двусторонние отношения и избежать открытых конфликтов. Такое мнение высказал бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер во время открывшегося в среду в Сингапуре в гибридном формате Нового экономического форума.

"Президент [США] Джо Байден и председатель [КНР] Си Цзиньпин дали хороший старт, за которым должны последовать предметные дискуссии, которые приведут к тем направлениям, указанным лидерами во время виртуального саммита", - сказал 98-летний дипломат. По его словам, США и Китай проходят в своих отношениях "через горный перевал, находясь рядом с обрывом, откуда можно двигаться в разных направлениях".

Киссинджер отметил, что Вашингтон и Пекин "должны двигаться к модели, при которой споры взаимно смягчаются, обе стороны понимают невозможность выявления победителя без риска уничтожения человечества". Он также призвал США и Китай "согласиться с тем фактом, что для сохранения человечества нельзя допустить конфликтов между крупными технологически развитыми державами".

Кроме того, дипломат указал на важность поиска областей сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, предупредив, что "соперничество может привести к трагическим последствиям".

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась во вторник по пекинскому времени (в понедельник вечером по вашингтонскому времени). Она проходила по видеосвязи и продлилась более трех часов. Это первая встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и совершали телефонные звонки. Последний разговор по телефону между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.