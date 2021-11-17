Австралия готовится к консультациям с МАГАТЭ в связи с планами строительства АПЛ

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Австралия готовится к предоставлению специалистам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пояснений относительно своих планов строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках создания Вашингтоном, Лондоном и Канберрой нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности (AUKUS). Об этом сообщил во вторник на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, посол Австралии в США Артур Синодинос.

"Мы [должностные лица Австралии] были в контакте с МАГАТЭ. Премьер-министр [Австралии Скотт Моррисон] провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ [Рафаэлем Гросси]. Насколько я помню, это было в Нью-Йорке примерно во время [общеполитической дискуссии на 76-й сессии] Генеральной Ассамблеи ООН [ранее нынешней осенью]", - сказал дипломат, комментируя замыслы строительства Канберрой АПЛ в соответствии с достигнутыми с США и Великобританией соглашениями.

"И мы готовимся к дальнейшим обсуждениям с ними [сотрудниками МАГАТЭ], чтобы заверить их в наших честных намерениях в плане ядерного нераспространения. Мы [власти Австралии] стремимся получить ядерные силовые установки, мы не обзаводимся ядерными вооружениями", - заявил Синодинос.

"Однако мы хотим гарантировать, что ответим на любую дезинформацию, которая может быть распространена в Вене [там находится штаб-квартира МАГАТЭ] или где бы то ни было еще относительно этого [проекта]. И мы очень заинтересованы в этом, так как у нас очень хороший послужной список, касающийся ядерного нераспространения и у нас большой опыт такого рода [то есть в сфере нераспространения]. Так что мы очень хотим добиться того, чтобы люди понимали те заверения, которые мы даем", - добавил посол.

Новое партнерство

О формировании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. Выработанные ими соглашения предусматривают, в частности, планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок по технологиям США, а также переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. В настоящее время АПЛ не стоят на вооружении Австралии.

Ввиду заключения нового пакта Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку субмарин на сумму свыше 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и подвергла резкой критике действия вашингтонской администрации. Франция отзывала в связи с кризисом на консультации в Париж своего посла в Соединенных Штатах.

Президент России Владимир Путин заявил в середине октября в интервью американскому телеканалу Си-эн-би-си, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность.

Резко негативную реакцию оглашение планов создания нового альянса вызвало у Китая. Глава МИД КНР Ван И в конце сентября выразил мнение, что эти трехсторонние договоренности представляют скрытую угрозу мировой стабильности.

Ряд вопросов насчет соответствия планов строительства Австралией в рамках AUKUS атомного подводного флота международным режимам нераспространения поставили и неправительственные специалисты в США.

Выступая в конце октября на семинаре в Вашингтоне, Гросси отметил, что у МАГАТЭ "нет полной ясности относительно технологической модели, которую будут использовать в рамках AUKUS". Кроме того, он подтвердил, что МАГАТЭ начала ряд проверок из-за планов Австралии создать атомный подводный флот. Наконец, Гросси не исключил, что эти замыслы Австралии создадут прецедент для строительства АПЛ другими неядерными странами, а это влечет за собой серьезные вопросы, касающиеся нераспространения, а также имеющие юридический характер.