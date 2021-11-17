Власти Польши заявили о крупном взломе почтовых ящиков в июне

ВАРШАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Масштабный взлом польских почтовых ящиков, включая правительственные, был проведен в июне из Белоруссии. С таким утверждением выступил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Есть подтверждение международных аналитиков, большой рапорт о том, что кибернетическая атака, которая среди прочего касалась взлома десяток почтовых ящиков, в том числе ящика министра [руководителя канцелярии главы правительства Польши Михала] Дворчика, была проведена из Белоруссии", - заявил он.

"Это был первый этап попытки дестабилизации", - указал он, подчеркнув, что текущий кризис на границе - это следующий этап.

Ранее власти Польши утверждали, что имевшие место в июне хакерские атаки в республике якобы могут быть связаны с деятельностью российских спецслужб. Тогда Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши выяснили, что в списке взломанных было не менее 4 350 адресов электронной почты, принадлежащих польским гражданам или функционирующих на польских сервисах электронной почты. Пользователи более 100 аккаунтов из этого списка - члены бывшего и нынешнего правительства, депутаты, сенаторы, местные власти.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Власти Польши обвиняют в происходящем белорусское руководство, которое, как считают в Варшаве, намеренно привлекает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.