Военные Турции и США провели успешные переговоры в Вашингтоне

АНКАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции положительно оценивает состоявшиеся в Вашингтоне переговоры своей делегации с американскими коллегами. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на странице ведомства в Twitter.

"В США состоялось заседание групп высокого уровня по обороне министерств обороны Турции и США. Заседание прошло в позитивной и конструктивной атмосфере. Были обсуждены двусторонние и региональные вопросы безопасности", - отмечается в тексте. Следующее заседание групп высокого уровня министерств обороны двух стран пройдет в Турции.

Во вторник глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что делегация его ведомства находится в США. Главным вопросом повестки является ситуация с истребителями F-35, а также F-16, которые Анкара хочет купить у Вашингтона. По словам министра, в целом Турция рассчитывает на позитивный подход властей США к этой теме, но ее запрос о закупке самолетов должен пройти одобрение в Конгрессе. В случае отказа, как отметил Акар, республика будет вынуждена рассмотреть иные альтернативы, то есть купить самолеты у других стран, то есть в том числе может обратиться к России.

В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Это вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Анкара не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил ее из своей программы производства F-35. В декабре 2020 года Вашингтон ввел еще и санкции. Турция заявляет, что покупка С-400 законна и страна имеет полное право использовать эти комплексы, что и собирается делать. Напряженность с США по этому вопросу в Анкаре считают вредящей союзническим отношениям и призывают не усугублять ситуацию и решить вопросы за столом переговоров.