МИД Ирака сообщил о желании вернуться более 300 граждан на белорусско-польской границе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Более 300 иракских граждан, находящихся у белорусско-польской границы, изъявили желание вернуться на родину в самое ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Мы зарегистрировали более 300 обращений иракцев, оказавшихся в [приграничном] районе между Польшей и Белоруссией, с просьбой о возвращении на родину", - привело слова ас-Саххафа в среду иракское информационное агентство IRNA. Он уточнил, что "240 человек обратились за регистрацией, 65 иракцев попросили оформить им (временные) документы на въезд в Ирак".

Ас-Саххаф также сообщил, что "представители иракского МИД на постоянной основе работают в Белоруссии". Он добавил, что "иракское правительство гарантирует безопасность всем мигрантам, добровольно вернувшимся на родину".

Во вторник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в посольстве Ирака в Москве информировал, что около 200 иракских беженцев вылетят в четверг из Минска в Багдад.

В понедельник источник ТАСС сообщил, что рейс для вывоза иракцев, которые хотят выехать из Белоруссии, состоится 18 ноября по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад. Как отмечается на сайте посольства Ирака в Москве, этот рейс будет бесплатным.