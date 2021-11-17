Азербайджан подтвердил гибель семи своих военных на границе с Арменией

БАКУ, 17 ноября. /ТАСС/. Семь азербайджанских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения в результате произошедшего накануне вооруженного столкновения на границе с Арменией. Об этом заявило в среду Министерство обороны Азербайджана.

"В ходе боевых операций 16 ноября погибли семь военнослужащих ВС Азербайджана", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что в списке жертв значатся лейтенант, прапорщик, младший сержант и четверо рядовых.

Еще 10 азербайджанских военных получили ранения, добавили в Минобороны. В ведомстве отметили, что обстановка на азербайджано-армянской границе стабилизировалась с вечера вторника. "Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями. Вооруженные силы Азербайджана продолжают нести службу на суверенной территории нашей страны", - отмечается в сообщении.

Во вторник на азербайджано-армянской границе начались бои между вооруженными силами двух стран. В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе, вследствие этого ситуация нормализовалась.

В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги, которые перешли Баку по итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, России и Азербайджана и где был установлен пост российских миртворцев для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.