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В Милане задержали 19-летнюю итальянку по подозрению в терроризме

Супруг задержанной приходится родственником террористу, который устроил нападение в Вене в ноябре 2020 года

РИМ, 17 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Италии задержали в Милане гражданку страны, подозреваемую в причастности к террористической группировке. Об этом в среду полиция сообщила в Twitter.

"В ходе антитеррористической операции в Милане задержана 19-летняя гражданка Италии косовского происхождения, - говорится в сообщении. - Она задержана по подозрению в том, что была причастна к группировке, имевшей террористические цели".

Как сообщает агентство ANSA, задержанная высказывалась в поддержку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Она взята под стражу. В ходе следствия было также установлено, что супруг задержанной приходится родственником террористу, который устроил нападение в Вене в ноябре 2020 года, указывает агентство.

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