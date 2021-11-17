В Азербайджане возбудили уголовное дело в связи с конфликтом на границе с Арменией

"В результате провокации, совершенной 16 ноября Вооруженными силами Армении, ВВ В этой связи военной прокуратурой было инициировано уголовное производство по статьям 120.2.12 ("Убийство, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды") и 29, 102.2.12 ("Покушение на убийство, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды") Уголовного кодекса Азербайджана", - говорится в сообщении.

Во вторник на азербайджано-армянской границе начались бои между вооруженными силами двух стран. В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.

В целом в ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах, в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги, которые перешли Баку по итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана, и где был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.