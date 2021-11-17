Польша начнет строить заграждение на границе с Белоруссией 15 декабря

ВАРШАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Польши намерены начать строительство нового заграждения на границе с Белоруссией 15 декабря. Об этом заявил в среду в эфире Польского телевидения сенатор от правящей в республике партии "Право и справедливость" Кшиштоф Мруз.

"15 декабря начнется строительство, - сказал он. - Мы завершаем выбор подрядчиков".

В начале миграционного кризиса на границе с Белоруссией Польша построила ограждение из колючей проволоки, которое не стало серьезным препятствием для мигрантов. Новое и более надежное сооружение высотой 5,5 метра обойдется Польше в 1,615 млрд злотых (около $400 млн), из которых 115 млн злотых пойдут на техническое оснащение - датчики, средства наблюдения и прочие современные инструменты. Все эти средства будут выделены из бюджета страны.

Планируется, что строительство должно завершиться в первом полугодии 2022 года. Общая протяженность границы страны с Белоруссией составляет 418 км. Новое ограждение будет простираться на 180 км.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

За минувшие сутки погранохрана Польши зафиксировала 161 попытку нелегально пересечь границу. Также были зафиксированы две попытки массового силового пересечения границы в вечерние часы.