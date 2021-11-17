В Вене начались консультации РФ и США по двусторонним вопросам

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Консультации России и США по двусторонним вопросам начинаются в среду за закрытыми дверями в австрийской столице. Как сообщили ТАСС дипломатические источники, руководителями делегаций стали высокопоставленные представители соответствующих структурных подразделений внешнеполитических ведомств двух стран.

Российскую делегацию возглавляет директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон. При этом стороны не намерены общаться со СМИ по итогам переговоров в Вене. "Общение с прессой не планируется", - отметил собеседник агентства.

Ранее эмиссары Москвы и Вашингтона договорились провести специализированные консультации по визовым вопросам и работе дипломатических представительств. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что предстоящая встреча пройдет на уровне старших должностных лиц, отвечающих за двусторонние отношения.