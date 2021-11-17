Талибы направили в Конгресс США письмо с призывом разморозить афганские госрезервы

ТЕГЕРАН, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) направило в Конгресс США письмо с призывом разморозить госрезервы бывшего афганского правительства. Текст послания обнародовал в среду на своей странице в Twitter представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Наим.

В письме, которое подписал глава МИД во временном кабмине талибов Амир Хан Моттаки, подчеркивается, что замораживание резервов и действующие против "Талибана" экономические санкции "могут пагубно сказаться на системах здравоохранения и образования [Афганистана], а также [работе] гражданских служб". Санкционная политика США, как отмечается, "нанесла ущерб не только торговле и бизнесу", но и оказала негативное влияние на процесс оказания гуманитарной помощи, столь необходимой стране, "пострадавшей от пандемии коронавируса, засухи, войны и бедности, особенно в условиях приближающейся зимы".

В послании также указывается, что обеспечение "финансовой безопасности" является для афганского народа в настоящее время основной проблемой. По мнению талибов, если нынешняя ситуация сохранится, страны региона и мира могут столкнуться с волной миграции афганцев и, как следствие, новыми гуманитарными проблемами.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. После того как 15 августа радикалы без боя вошли Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику, вашингтонская администрация заморозила государственные резервы свергнутого афганского правительства в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ талибы. Международный валютный фонд и Всемирный банк тоже прекратили оказание помощи Кабулу. Общая сумма замороженных средств составляет около $9,5 млрд.