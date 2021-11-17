МИД КНР не стал комментировать беседу Байдена и Си Цзиньпина о стратегической стабильности

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду на регулярном брифинге не стал комментировать информацию о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден в ходе прошедшего накануне видеосаммита обсуждали диалог о стратегической стабильности.

"Китайская сторона уже опубликовала сообщение о встрече глав двух государств. У меня нет дополнительной информации для вас", - сказал дипломат в ответ на соответствующий вопрос.

Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что Байден высказался на виртуальной встрече с Си Цзиньпином за налаживание Вашингтоном и Пекином диалога по стратегической стабильности, и стороны условились продвигать такого рода двусторонние переговоры.