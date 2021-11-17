Инцидент с незаконно въехавшими в страну шотландскими болельщиками расследуют в Молдавии

КИШИНЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Пограничная полиция Молдавии проводит служебное расследование инцидента с футбольными болельщиками из Шотландии, которые на прошлой неделе въехали в страну из Румынии на автобусе минуя контроль на границе. Об этом сообщил в среду в эфире молдавского телеканала TV8 глава пограничной полиции республики Росиян Василой.

"По данному инциденту начато служебное расследование. И микроавтобус, и болельщиков потом нашли, но не задержали. Их привлекли к ответственности за нарушение правил пересечения границы. Они признали свою вину", - сказал чиновник. По его словам, все случилось по недоразумению, на пограничном пункте Леушень, где произошел инцидент, идет ремонт, там убрали все знаки, направляющие водителей на ту или иную полосу. Водитель арендованного болельщиками автобуса, который был гражданином Румынии, заявил в ходе расследования, что перепутал их, непреднамеренно проехав пограничный пункт по полосе для грузового транспорта, минуя пункт контроля.

Позже нарушителей, среди которых были граждане Великобритании и США, разыскали в отеле Кишинева, они заплатили штраф за незаконное пересечение границы. "При опросе они заявили, что не знали, что уже находятся на территории Молдавии", - пояснил Василой.

Матч группового этапа отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, между национальными командами Молдавии и Шотландии прошел 12 ноября и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.