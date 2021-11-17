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Зась констатировал, что уровень военной опасности на пространстве ОДКБ не снижается

Зась констатировал, что уровень военной опасности на пространстве ОДКБ не снижается. Использование ИКТ стало инструментом деструктивного воздействия на обстановку в странах. ОДКБ готова развивать всестороннее сотрудничество с СНГ и его профильными структурами в обеспечении безопасности государств.

Генсек ОДКБ отметил, что высока вероятность, что в ближайшее время в Афганистане наступит полный крах экономики, соцсферы, возникнет гуманитарная катастрофа.

Он также отметил, что на линии соприкосновения армянской и азербайджанской сторон в Карабахе сохраняется напряженность, несмотря на предпринимаемые шаги. 

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