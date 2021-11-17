Уганда ведет переговоры с Россией о закупке российской вакцины "Спутник V"

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Переговоры Кампалы с Москвой о приобретении российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" продолжаются. Об этом сообщил ТАСС в среду посол Уганды в Москве Джонсон Агара Олва в ходе рабочей поездки.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Обсуждения продолжаются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.