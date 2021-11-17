МИД Армении считает, что Баку пытается отвлечь внимание от конфликта в Карабахе

ЕРЕВАН, 17 ноября. /ТАСС/. Действия Азербайджана на границе с Арменией преследуют цель отвлечь внимание международного сообщества от карабахского конфликта. Как сообщила в среду пресс-служба МИД Армении, об этом на встрече с аккредитованными в стране дипломатами заявил глава внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

"Убеждены, что Азербайджан пытается отвлечь внимание международного сообщества от нагорнокарабахского конфликта, создавая напряженность на армяно-азербайджанской границе. Хочу еще раз подчеркнуть, что Армения будет защищать как свою территориальную целостность, так и право армян Нагорного Карабаха на самоопределение", - сказал он.

Как отметил Мирзоян, военные действия на границе при посредничестве российской стороны остановлены, однако азербайджанские ВС продолжают оставаться на суверенной территории Армении.

"Мы твердо уверены, что такое поведение Азербайджана является следствием того факта, что наши международные партнеры и международное сообщество в целом, не отреагировали должным образом на факт применения силы Азербайджаном во время агрессии против Нагорного Карабаха. Убеждены, что реакция международного сообщества на все упомянутые мною провокационные, агрессивные заявления и действия не была целенаправленной", - отметил он.

Эскалация на армяно-азербайджанской границе

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за происходящее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных. В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.