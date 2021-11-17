СМИ: обеспечение безопасности Байдена в Делавэре уже обошлось бюджету США в $3 млн

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Привычка президента США Джо Байдена проводить выходные в своем доме в Уилмингтоне (штат Делавэр) обходится американским налогоплательщикам в миллионы долларов. Только одна оплата услуг сотрудников Секретной службы, обеспечивающих его охрану во время этих поездок, уже обошлась государственной казне в сумму около $3 млн, сообщила во вторник вечером газета New York Post.

Согласно информации издания, полученной от федеральной службы в подчинении министерства внутренней безопасности, за 43 недели пребывания в Белом доме Байден совершил уже 25 поездок "домой" на выходные. Расходы на его охрану во время 16 этих "визитов" составили $1,96 млн, с учетом других 9 поездок они, как предположили в газете, составили около $3 млн. Общие же расходы на удовлетворение привычки Байдена значительно превышают указанную сумму, так как не учитывают затраты на перелеты на самолете или вертолете из президентского парка.

Издание напомнило о том, что демократы в свое время активно критиковали президента-республиканца Трампа за то, что он тратит средства налогоплательщиков на "воскресные поездки" в свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Но оказалось, что за четыре года пребывания в Белом доме Трамп провел в Бедминстере 99 дней, и на его охрану за этот период было израсходовано $2,4 млн, то есть существенно меньше средств, чем на те же цели у президента Байдена, который за неполный год провел в Делавэре 77 дней - в общей сложности глава государства уже 2,5 месяца отсутствовал в Белом доме.

В администрации Байдена, указывает газета, подчеркивают, что место пребывания президента не имеет значения, так как, где бы он ни находился, он все равно продолжает работать. И тем не менее, отмечает издание, в Белом доме решили не предавать огласке частые поездки Байдена "домой", куда он регулярно наведывается, несмотря на сильную загруженность "глобальными проблемами".

В Белом доме, добавила New York Post, пока не откликнулись на ее запрос прокомментировать информацию о расходах на визиты Байдена в Делавэр.