НУР-СУЛТАН, 17 ноября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать четырехсторонний экономический форум "Большая Евразия", участниками которого станут Евразийский экономический союз, Европейский союз, Шанхайская организация сотрудничества и Организация тюркских государств. Об этом в среду сообщила пресс-служба первого президента Казахстана по итогам выступления Назарбаева на политическом форуме "Астана клуб".

Назарбаев отметил важность налаживания системного диалога между странами Евразии в целях упреждения новых кризисов. Основным каналом для этого, как уточнил он, могут послужить региональные международные объединения, которые уже давно работают, в том числе и с третьими странами. "В частности, на мой взгляд, настала пора развивать прямые контакты между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и недавно созданной Организацией тюркских государств. В этой связи предлагаю создать четырехсторонний экономический форум "Большая Евразия", где наши страны могли бы обсуждать и продвигать все возможности кооперации в Евразии", - сказал Назарбаев.

Он также призвал консолидировать международные усилия по стабилизации непростой ситуации в Афганистане и выработке реально работающего механизма ядерного нераспространения.

"Несколько лет назад я уже предлагал разработать пошаговый План всеобъемлющего сокращения стратегических наступательных вооружений с участием всех ядерных государств, который мог бы быть принят под эгидой ООН. План должен включать жесткие санкции против приобретения и распространения оружия массового уничтожения. В этом контексте особое значение приобретает деятельность Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия (ГАЛ), поддержанного 70 известными мировыми политиками", - отметил первый президент Казахстана.

По его мнению, ГАЛ может стать центральной площадкой и движущей силой для обсуждения и составления Плана всеобъемлющего сокращения стратегических наступательных вооружений. Назарбаев также предложил провести в столице Казахстана Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению.