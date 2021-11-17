МИД Молдавии заявил, что стране необходимо вернуться к режиму свободной торговли в СНГ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Молдавия выступает за возвращение к режиму свободной торговли в СНГ и призывает Россию отменить пошлины на производимые в республике товары. Об этом заявил в среду вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"В ходе встречи мы также подчеркнули необходимость восстановления в полном объеме и дальнейшей активизации двусторонних торгово-экономических связей. Мы выразили мнение, что в данной сфере есть взаимовыгодный неиспользованный потенциал в контексте важности усилий по наращиванию взаимных торговых обменов", - сообщил он. По словам Попеску, молдавская сторона вновь высказалась за пересмотр российскими властями пошлин, применяемых к ряду производимых в республике товаров.