Польский клуб журналистов сообщил об атаке солдат на фотокорреспондентов вблизи границы

ВАРШАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Польская ассоциация журналистов Press Club Polska заявила о нападении военнослужащих республики на фотокорреспондентов, которые работали в нескольких километрах от границы с Белоруссией. Соответствующее сообщение было размещено клубом в среду в Facebook.

Министерство обороны Польши уже опровергло на своей странице в Twitter факт "атаки на фотокорреспондентов". "Вмешательство было полностью законным", - указано в сообщении.

По информации Press Club Polska, инцидент произошел за пределами зоны, охваченной чрезвычайным положением, куда не допускаются журналисты. "16 ноября около 16:00 (18:00 мск) группа людей в форме польской армии напала на трех фотожурналистов во время выполнения их журналистских обязанностей", - сообщила ассоциация.

По словам пострадавших корреспондентов, они документировали присутствие армии на границе, заранее предупредив, что будут снимать. После завершения работ, они сели в машину и хотели уехать.

"Тогда им преградили путь люди в форме Войска Польского, которые затем вытащили фотожурналистов из машины, при этом толкая их и используя ненормативную лексику. С журналистов сняли куртки, надели наручники и продержали более часа до прибытия полиции. В это время они фактически обыскали машину и изучили содержимое карт памяти камеры, несмотря на то, что им четко сообщили, что они могут таким образом нарушить журналистскую тайну. По словам задержанных, действия людей в военной форме характеризовались исключительной агрессивностью", - указано в сообщении журналистской ассоциации.

После приезда полиции журналистов отпустили, но сотрудники правоохранительных органов, как сообщил пресс-клуб, не предприняли попыток расследовать случившееся, проинформировав только о праве сообщить о возможном совершении преступления.

Ситуация на границе

Польша на фоне миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних, включая журналистов, с начала сентября.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей 2020 года. 8 ноября ситуация резко обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.