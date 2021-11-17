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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Польский клуб журналистов сообщил об атаке солдат на фотокорреспондентов вблизи границы

По информации Press Club Polska, инцидент произошел за пределами зоны, охваченной чрезвычайным положением, куда не допускаются журналисты

ВАРШАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Польская ассоциация журналистов Press Club Polska заявила о нападении военнослужащих республики на фотокорреспондентов, которые работали в нескольких километрах от границы с Белоруссией. Соответствующее сообщение было размещено клубом в среду в Facebook.

Министерство обороны Польши уже опровергло на своей странице в Twitter факт "атаки на фотокорреспондентов". "Вмешательство было полностью законным", - указано в сообщении.

По информации Press Club Polska, инцидент произошел за пределами зоны, охваченной чрезвычайным положением, куда не допускаются журналисты. "16 ноября около 16:00 (18:00 мск) группа людей в форме польской армии напала на трех фотожурналистов во время выполнения их журналистских обязанностей", - сообщила ассоциация.

По словам пострадавших корреспондентов, они документировали присутствие армии на границе, заранее предупредив, что будут снимать. После завершения работ, они сели в машину и хотели уехать.

"Тогда им преградили путь люди в форме Войска Польского, которые затем вытащили фотожурналистов из машины, при этом толкая их и используя ненормативную лексику. С журналистов сняли куртки, надели наручники и продержали более часа до прибытия полиции. В это время они фактически обыскали машину и изучили содержимое карт памяти камеры, несмотря на то, что им четко сообщили, что они могут таким образом нарушить журналистскую тайну. По словам задержанных, действия людей в военной форме характеризовались исключительной агрессивностью", - указано в сообщении журналистской ассоциации.

После приезда полиции журналистов отпустили, но сотрудники правоохранительных органов, как сообщил пресс-клуб, не предприняли попыток расследовать случившееся, проинформировав только о праве сообщить о возможном совершении преступления.

Ситуация на границе

Польша на фоне миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних, включая журналистов, с начала сентября.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей 2020 года. 8 ноября ситуация резко обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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