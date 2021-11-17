Спецслужбы Британии считают Россию и КНР основными угрозами кибербезопасности королевства

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) Великобритании полагает, что Россия и Китай представляют наибольшую угрозу стране с точки зрения кибератак. Об этом говорится в опубликованном в среду ежегодном докладе спецслужбы при Центре правительственной связи Соединенного Королевства.

"NCSC продолжал в течение года работать с партнерами по всему миру с целью выявления и пресечения общих угроз, наиболее системные из которых исходят из России и Китая. Помимо прямых угроз кибербезопасности со стороны российского государства, стало очевидно, что многие из членов организованных преступных групп, совершающих атаки с применением вирусов-вымогателей на западные структуры, базируются в России. Китай остается весьма изощренным игроком в киберпространстве с увеличивающимися амбициями, направленными на распространение своего влияния за пределы собственных границ, а также с явным интересом к коммерческим тайнам Великобритании", - утверждается в отчете.

В нем подчеркивается, что укрепление безопасности королевства в киберсфере в ближайшее десятилетие, вероятно, во многом будет зависеть от того, насколько эволюционируют применяемые Китаем в киберпространстве инструменты. Кроме того, в докладе выражается мнение, что Иран и КНДР, "пусть и в менее изощренной форме, чем РФ и КНР, продолжали прибегать к цифровому вторжению для достижения своих целей, в том числе посредством кражи и саботажа".

NCSC также в очередной раз изложил версию, согласно которой Служба внешней разведки России, вероятно, стоит за взломом программного обеспечения американской фирмы SolarWinds. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее указывал, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".

Всего за отчетный период с 1 сентября 2020 года по 31 августа текущего года NCSC выявил 777 инцидентов в киберпространстве, что на 54 случая больше, чем годом ранее. При этом порядка 20% организаций, которые обратились за помощью вследствие кибератак, работало в сфере здравоохранения и фармацевтики. "Пандемия коронавируса видоизменила ландшафт кибербезопасности. Киберпреступники использовали пандемию как возможность, пока враждебные государства сместили фокус своих операций на кражу вакцины и медицинских исследований и подрывную деятельность против других стран, и без того пострадавших от кризиса", - отмечают авторы доклада, при этом не уточняя, о каких именно государствах идет речь в данном контексте.