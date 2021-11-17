Депутат Сейма заявил, что год жизни Тихановской в Литве обошелся стране в €400 тыс.

ВИЛЬНЮС, 17 ноября. /ТАСС/. Содержание одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая с августа 2020 года находится в Литве, обошлось бюджету балтийской республики более чем в €400 тыс. за год. Об этом заявил в среду депутат Сейма (парламента) Ремигиюс Жемайтайтис, являющийся председателем учрежденной в 2020 году партии "Порядок и справедливость".

"Месяц содержания [Тихановской] нам обходится в €35 тыс. Так что в год барышня обошлась [Литве] уже более чем в €400 тыс.", - написал он в Facebook, не уточнив, откуда у него эти данные.

Комментарий Жемайтайтиса был вызван интервью, которое Тихановская дала во вторник национальному телевидению LRT. "Такого позора, чтобы Литву так унижали, я еще не видел. Год живет в Литве, ест за наши деньги, охрана предоставлена за наши деньги. Мы платим за все, а эта дама даже не может сказать: "Добрый вечер, Литва, я благодарна за то, что вы сделали для меня, моей нации", - отметил депутат.

Его возмущение прежде всего вызвало то, что в эфире Тихановская говорила по-русски. "Желающим получить вид на жительство в Литве приходится доказывать, что они знают литовский, а здесь ничего! Позор моей стране! Что дальше, может, изменим конституцию Литовской Республики и предложим ей стать президентом?" - возмутился политик.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. В интервью LRT она повторила свою позицию, которую разделяют и власти Литвы.