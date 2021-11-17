Турция считает действия Армении в Сюникской области "терроризмом"

АНКАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Турция расценивает действия Армении в Сюникской области как "террористическое нападение" и обещает "не бросать" Азербайджан в сложившейся ситуации. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Анкаре турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Мы не бросим наш братский Азербайджан, - сказал он. - Давайте взглянем на шаги, предпринятые Азербайджаном, который вернул себе земли. Реализованы очень важные проекты для стабильности в регионе, он предложил всеобъемлющее мирное соглашение". "Армения, с другой стороны, проникла на азербайджанские земли сразу после прекращения огня и атаковала азербайджанских солдат. Это террористическое нападение", - утверждал глава МИД.