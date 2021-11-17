Расследование в отношении Януковича по событиям на "майдане" завершено

КИЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины сообщил в среду о завершении досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и девяти бывших высокопоставленных должностных лиц по делу о событиях 18-20 февраля 2014 года в центре Киева.

"Стороне защиты сообщено о завершении расследования и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования. После ознакомления защитников с материалами дела обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о рассмотрении дела in absentia [в отсутствие]", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.

По информации ведомства, расследованием установлено, что экс-президент, бывшие глава Службы безопасности (СБУ), министр внутренних дел, руководитель ГУ МВД Украины в Киеве и их заместители, командующий внутренними войсками МВД, министр обороны, командир столичного полка милиции особого назначения "Беркут" хотели прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти экс-президента Виктора Януковича. "Превышая власть и служебные полномочия и не имея законных оснований, они организовали применение сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов", - говорится в сообщении.

Офис генпрокурора отмечает, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось по специальной (заочной) процедуре, поскольку "бывшие высокопоставленные чиновники с 2014 года скрываются от органов следствия и суда".

Следствие утверждает, что обвиняемые "в первой половине дня 18 февраля 2014 года организовали силовой разгон участников уличного шествия в Верховную раду в поддержку голосования за возвращение к конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента Украины". Офис генпрокурора заявляет также, что во второй половине дня 18 февраля 2014 года "под видом антитеррористической операции" был организован штурм палаточного лагеря "на майдане", "а утром 20 февраля - расстрел митингующих сотрудниками "черной роты" "Беркута" и вооруженными "титушками" огнестрельным оружием". В офисе генпрокурора утверждают, что действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц.

По информации офиса генпрокурора, всего пострадали 887 гражданских и 132 сотрудника правоохранительных органов, также нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 млн гривен.

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В результате за эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. После него Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Януковича уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили и сотрудников "Беркута". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признали вину ни по одному из пунктов. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.

После отъезда в 2014 году Януковича из страны правоохранительные органы возбудили в отношении него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой бывшего президента.