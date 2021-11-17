ЕС выделил €700 тыс. мигрантам на границе Польши и Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Евросоюз выделил мигрантам, скопившимся на границе Польши и Белоруссии, €700 тыс., из которых 200 тыс. будут распределены через белорусское отделение Международного Красного Креста. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.

"Европейская комиссия выделила на гуманитарные нужды €200 тыс. Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца. Эти средства позволят белорусскому отделению Красного Креста направить необходимую гуманитарную помощь, включая продукты, гигиенические средства, одеяла и аптечки первой помощи. Кроме того, Еврокомиссия подготовила еще €500 тыс. и поддерживает сейчас контакты с международными гуманитарными организациями в поиске путей применения этих средств", - отмечается в тексте.