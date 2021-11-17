Пашинян заявил, что Ереван и Баку не приблизились к открытию региональных коммуникаций

ЕРЕВАН, 17 ноября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан не приблизились к разблокировке региональных коммуникаций из-за того, что Баку не готов предоставить Еревану путь в Иран и Россию и лишь предлагает открыть участок трассы Горис - Капан, который перешел под его контроль в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в среду в парламенте премьер-министр Никол Пашинян.

"В результате открытия коммуникаций восточные районы Азербайджана должны сообщаться через территорию Армении с Нахичеванью, а Армения должна иметь железнодорожное сообщение с Ираном, вдобавок автомобильное и железнодорожное сообщение с РФ. Нам казалось, что мы близки к решению, но этого не произошло. Оказалось, что Баку, говоря о разблокировке коммуникаций, имел в виду, например, открытие сообщения между Горисом и Капаном", - отметил он.