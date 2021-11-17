В ЛНР заявили о захвате в украинскими военными военнослужащего Народной милиции республики

"Следующим шагом украинских боевиков [по дестабилизации ситуации в зоне конфликта] стал захват одного военнослужащего республики, что является грубым нарушением Минских соглашений", - цитирует представителя Народной милиции ЛНР агентство Луганскинформцентр .

ЛУГАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Украинские силовики захватили в плен военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил в среду официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

По словам Филипоненко, "в настоящий момент в отношении пленного применяется физическое, моральное и медикаментозное воздействие для принуждения его к даче ложных показаний и формирования доказательной базы с целью оправдания преступных действий украинской стороны, грубо нарушившей первый пункт дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня, запрещающий разведывательно-диверсионные действия".

Представитель Народной милиции ЛНР призвал международных наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировать факт нарушения, а также содействовать возвращению похищенного военнослужащего Народной милиции ЛНР.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля 2020 года, в частности, запрещают наступательные и разведывательно-диверсионные действия; использование любых видов летательных аппаратов, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.