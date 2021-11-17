СМИ: Асад высоко оценил усилия Москвы по преодолению последствий войны в Сирии

БЕЙРУТ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске специального представителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и сопровождающую его делегацию. Об этом в среду сообщило агентство SANA.

По его сведениям, в ходе встречи сирийский лидер высоко оценил предпринятые российской стороной "практические шаги, направленные на оказание помощи сирийскому народу в преодолении последствий [проводившейся против Сирии] террористической войны и введенных против нее несправедливых санкций".

Асад также указал на "твердую и принципиальную политическую позицию", которую заняла Москва, поддержав право сирийского народа на защиту своей страны и ее суверенитета.